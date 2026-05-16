O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) começa a receber nesta sexta-feira, 15, as solicitações de crédito da nova fase do Plano Brasil Soberano. Nesta rodada, estarão disponíveis R$ 21 bilhões para financiar empresas de setores estratégicos que tenham sido afetadas pela instabilidade geopolítica e conflitos internacionais.

Além dos R$ 15 bilhões previstos na Medida Provisória 1.345/2026 publicada em março, o BNDES adicionará mais R$ 6 bilhões em recursos para atender às companhias elegíveis.

O crédito será destinado ao financiamento de capital de giro; capital de giro destinado à produção para exportação; aquisição de bens de capital; e investimentos para ampliação da capacidade produtiva ou o adensamento da cadeia de produção, adaptação de atividade produtiva, e em inovação tecnológica ou adaptação de produtos, serviços e processos. O plano contempla empresas dos setores de siderurgia, fertilizantes, móveis, automotivo, têxtil, farmacêutico, equipamentos eletrônicos, informática e minerais críticos, entre outros.

"O BNDES está, novamente, pronto para apoiar as empresas brasileiras neste momento de instabilidade por severas restrições no comércio internacional, adicionando R$ 6 bilhões ao apoio já anunciado. O governo do presidente Lula entende que a ampliação do crédito e de instrumentos financeiros emergenciais é fundamental para proteger empresas, pois cabe ao Estado agir para preservar empregos, sustentar a produção nacional e garantir competitividade no mercado global", declarou Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, em nota distribuída à imprensa.

A linha chamada Giro Exportação possui taxa de 1,2% ao mês, com prazo de pagamento de 60 meses, sendo até 12 de carência, com valor máximo de R$ 50 milhões. A linha de capital de Giro prevê taxa de 1,35% ao mês para grandes empresas e de 1,2% ao mês para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), com prazo de 60 meses para pagamento e até 12 de carência, tendo valor máximo de R$ 50 milhões. A linha de Bens de capital tem taxa de 1,18% ao mês, prazo de 60 meses e 12 de carência, com valor máximo de R$ 50 milhões. Já a linha de Investimento tem taxa de 1,06% ao mês, prazo de 240 meses, com até 48 meses de carência, e valor máximo de R$ 50 milhões.

A nova etapa do Brasil Soberano tem como objetivo o apoio a empresas brasileiras exportadoras e relevantes para a balança comercial do País, que tenham sido afetadas pelas tensões geopolíticas, como a guerra no Oriente Médio, e medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos, lembrou o BNDES.

Para verificar a elegibilidade, as empresas exportadoras e fornecedores podem acessar o https://ws.bndes.gov.br/elegibilidade-brasil-soberano