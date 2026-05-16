O governo do Rio de Janeiro anunciou uma redução no preço do gás natural no Estado. Segundo postagem nas redes sociais, a medida favorece consumidores residenciais, comerciais e industriais, bem como motoristas que utilizam gás natural veicular (GNV). Houve um acordo entre o governo estadual, a Petrobras e a distribuidora de gás do Rio, a Naturgy, para o gás ficar mais barato.

A estimativa inicial é de que o GNV fique 6,5% mais barato, enquanto para as indústrias a redução será de 6%. No gás fornecido às residências, haverá uma diminuição de preço de 2,5%. O valor exato de redução será definido após cálculo a ser realizado pela Naturgy e apresentado à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).