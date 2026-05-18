Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/05/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores avaliam os desdobramentos do impasse entre Estados Unidos e Irã, que segue impulsionando o petróleo e alimentando temores inflacionários. Nesse cenário, ações do setor de viagens recuam, enquanto papéis de petrolíferas avançam.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,21%, aos 605,67 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã, em nova tentativa de pressionar o país a fechar um acordo de paz, reavivando preocupações com uma escalada no Oriente Médio e com possíveis interrupções no fornecimento global de petróleo.

Em publicação ontem na rede Truth Social, Trump disse que "o relógio está correndo" para o Irã e advertiu que "não vai sobrar nada" se nenhuma ação for tomada em breve. Ele não detalhou quais medidas espera que Teerã adote nem quais consequências poderiam ocorrer.

No horário citado, o petróleo Brent avançava cerca de 0,7%, para perto de US$ 110 o barril.

O subíndice europeu de viagens e lazer era o principal destaque negativo, com baixa de 1,3%, após o grupo aéreo irlandês Ryanair alertar para uma dinâmica de preços mais fraca do que o esperado e deixar de divulgar projeção de lucro anual, diante de incertezas sobre demanda e custos de combustível. Em Londres, as ações da Ryanair caíam 1,9% e as da concorrente EasyJet recuavam 2,4%. Já a alemã Lufthansa perdia 1% em Frankfurt.

A força do petróleo, por outro lado, sustentava as ações de petrolíferas no mercado inglês: Shell e BP subiam entre 1,3% e 1,7%.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres avançava 0,70%, enquanto a de Paris caía 0,70% e a de Frankfurt subia 0,13%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas baixas de 1,69%, 0,03% e 0,19%.

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