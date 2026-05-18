O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que o papel do Estado é amortecer os impactos do choque internacional do petróleo sobre a economia brasileira. Segundo o executivo, diversos países têm adotado medidas para conter a alta dos combustíveis.

"Quem não está se protegendo desse choque do petróleo?", afirmou Mercadante, em entrevista ao Canal Livre, da Band, ao ser questionado sobre medidas para conter os preços da gasolina e do diesel.

Sobre o papel da Petrobras, o executivo afirmou que a companhia precisa remunerar investidores e seguir regras de mercado, mas também tem papel relevante diante do atual cenário geopolítico. "Estamos vivendo uma turbulência que o governo tem que mediar e proteger a produção, o emprego e o desenvolvimento. Esse é o papel do Estado e a Petrobras deve ajudar", afirmou.

O executivo também destacou que o Brasil possui maior resiliência diante da crise do petróleo por causa do pré-sal, do etanol e da estrutura da Petrobras. "Nós estamos ganhando dinheiro com a crise do petróleo", afirmou.

No entanto, Mercadante criticou o atual modelo de refino no País. Segundo ele, o Brasil "exporta óleo bruto para importar óleo refinado", o que reduz a capacidade de amortecer choques externos nos combustíveis.