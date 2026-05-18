O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou neste domingo (17) que os EUA esperam um "aumento de dois dígitos" nas compras de produtos agrícolas da China, como resultado da cúpula ocorrida nesta semana entre o presidente Donald Trump e seu colega chinês, Xi Jinping.

Em entrevista à CBS, Greer declarou que a expansão é prevista para "compras agregadas" de itens agropecuários, ou seja, "quero dizer todo o resto, que pode ser soja, carne bovina, grãos, laticínios, todos os tipos de coisas", afirmou. Segundo o representante, mais detalhes sobre os acordos firmados entre Pequim e Washington serão informados em breve.

Em post no X, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) disse que a China está tomando medidas concretas para abrir seu mercado e comprar produtos dos EUA, "como resultado da forte relação entre o presidente Trump e o presidente Xi".

De acordo com o escritório, Pequim concedeu extensões de cinco anos para os registros de centenas de frigoríficos de carne bovina dos EUA; vai comprar 200 aeronaves da Boeing dos EUA; e, ainda, 25 milhões de toneladas métricas de soja americana, conforme acordado em outubro de 2025.