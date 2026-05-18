O Banco Daycoval informou nesta segunda-feira, 18, que recebeu aprovação preliminar condicionada do Office of the Comptroller of the Currency (OCC), órgão regulador do sistema bancário dos Estados Unidos, para abrir a sua primeira agência federal no país. A unidade, denominada Banco Daycoval SA (US Branch), será instalada em Aventura, na Flórida.
Segundo o banco, a decisão representa um "avanço relevante" em sua estratégia de internacionalização e ocorre após processo regulatório nas autoridades norte-americanas iniciado em setembro de 2025.
A operação nos EUA terá foco inicial em atividades de atacado (wholesale banking), incluindo crédito corporativo, trade finance, tesouraria e mercados, além de suporte a empresas brasileiras e multinacionais com atuação internacional. De acordo com o Daycoval, a iniciativa busca ampliar a presença da instituição no mercado financeiro global.
A autorização do OCC ainda depende do cumprimento de exigências regulatórias e operacionais antes do início efetivo das atividades. Entre os requisitos estão a conclusão da estrutura operacional da unidade, governança, controles internos e processos de compliance.
Pelas regras da autorização concedida, o Daycoval terá prazo de até 18 meses para concluir a abertura da agência. A liberação definitiva para o início das operações também dependerá da aprovação do Federal Reserve Board (FRB) e do atendimento das demais exigências legais e regulatórias aplicáveis, informou o Daycoval.