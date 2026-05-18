Um tribunal federal na segunda-feira, 18, rejeitou as alegações apresentadas contra a OpenAI e seus principais executivos por Elon Musk, que os acusou de trair uma visão compartilhada para que a organização permanecesse uma entidade sem fins lucrativos dedicada a guiar o desenvolvimento da inteligência artificial para o bem da humanidade.

O júri de nove pessoas concluiu que Musk demorou muito para apresentar seu processo e perdeu o prazo legal. Após um julgamento de três semanas, o júri deliberou por menos de duas horas.

Musk, o homem mais rico do mundo, foi cofundador da OpenAI, que foi lançada em 2015 e criou o ChatGPT. Depois de investir US$ 38 milhões nos primeiros anos, Musk acusou o CEO da OpenAI, Sam Altman, e seu principal adjunto de mudarem para um modo de geração de lucro sem seu conhecimento.

O júri atuou em um papel consultivo, mas a juíza Yvonne Gonzalez Rogers aceitou o veredicto na segunda-feira como o próprio do tribunal e rejeitou as alegações de Musk.

Musk postou em sua plataforma de mídia social X que iria apelar. Ele disse que a juíza e o júri nunca avaliaram o mérito do caso, apenas "uma tecnicalidade de calendário".

"Não há dúvida para quem acompanha o caso em detalhes de que Altman e Brockman de fato se enriqueceram roubando uma instituição de caridade. A única questão é QUANDO eles fizeram isso!" ele escreveu.

O advogado de Musk, Steven Molo, disse que a disputa de Musk com a OpenAI estava longe de ser resolvida. Ele comparou o veredicto de segunda-feira a momentos da história dos EUA como o Cerco de Charleston e a Batalha de Bunker Hill, que foram "grandes perdas para os americanos, mas quem ganhou a guerra?"

A OpenAI argumentou que se tratava de uma rivalidade comercial. O julgamento em Oakland, Califórnia, lançou luz sobre a amarga desavença entre os dois titãs do Vale do Silício e os primórdios da OpenAI, agora uma empresa avaliada em US$ 852 bilhões e caminhando para potencialmente uma das maiores ofertas públicas iniciais da história.

Altman e a OpenAI alegaram que nunca houve uma promessa de manter a OpenAI como uma organização sem fins lucrativos para sempre. Na verdade, eles argumentaram, Musk sabia disso e entrou com seu processo porque não poderia ter controle unilateral sobre a desenvolvedora de IA em rápido crescimento.

A OpenAI argumentou que o processo visava minar o rápido crescimento da empresa e fortalecer a xAI de Musk, que ele lançou em 2023 como concorrente.

Fora do tribunal na segunda-feira, o advogado da OpenAI, William Savitt, disse aos repórteres que os jurados determinaram que o processo era uma "invenção posterior" que equivalia a Musk tentando sabotar um concorrente e "superar um longo histórico de previsões muito ruins sobre o que a OpenAI foi e se tornará."

O julgamento contou com depoimentos de Musk, Altman e seu principal tenente Greg Brockman, junto com o CEO da Microsoft, Satya Nadella, e uma série de outros no círculo dos titãs da tecnologia.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.