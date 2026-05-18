Dois novos diretores tomaram posse nesta segunda-feira, 18, no comando do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Hugo Dantas assumiu a diretoria de assuntos corporativos e Valter Cardeal, a de operação. O momento de "crescente complexidade operacional" do sistema foi enfatizado pelos novos representantes durante a cerimônia, na sede do ONS no Rio de Janeiro.

A avaliação feita pelos novos diretores e também pelo diretor-geral do ONS, Márcio Rea, leva em consideração a matriz energética com múltiplas fontes de geração e os desafios de coordenação técnica. Para Dantas, o cenário atual é um "novo momento de inflexão" semelhante à crise hídrica de 2001, o que exige "pessoas capacitadas e valorizadas".

"Instituições fortes não nascem de organogramas, nascem de pessoas comprometidas, reconhecidas e cuidadas. Acredito igualmente na segurança jurídica e na construção de soluções consensuais. A judicialização excessiva consome a energia das instituições, amplia custos, gera insegurança e adia decisões necessárias", destacou.

O entendimento foi compartilhado por Cardeal. "Vamos valorizar intensamente o conhecimento técnico, com capacitação contínua e o desenvolvimento profissional no ONS. A excelência operacional nasce da combinação entre experiência humana, engenharia de alta qualidade e tecnologia de ponta", ressaltou.

Os dois diretores têm mandato de quatro anos, com indicações do MME ratificadas em assembleia, para o quadriênio 2026-2030.