A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,17%

Pontos: 176.975,82

Máxima de +0,03% : 177.330 pontos

Mínima de -0,83% : 175.811 pontos

Volume: R$ 24,19 bilhões

Variação em 2026: 9,84%

Variação no mês: -5,52%

Dow Jones: +0,32%

Pontos: 49.686,12

Nasdaq: -0,51%

Pontos: 26.090,73

Ibovespa Futuro: -0,08%

Pontos: 179.225

Máxima (pontos): 179.490

Mínima (pontos): 177.595

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,57

Variação: -0,33%

Petrobras PN

Preço: R$ 46,38

Variação: +2%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,63

Variação: -0,34%

Ambev ON

Preço: R$ 15,84

Variação: +0,96%

Petrobras ON

Preço: R$ 51,61

Variação: +2,3%

Vale PNA

Preço: R$ 81,85

Variação: -1,98%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,81

Variação: -3,50%

Vale ON

Preço: R$ 81,85

Variação: -1,98%

Itausa PN

Preço: R$ 12,82

Variação: -1,08%

Global 40

Cotação: 762,360 centavos de dólar

Variação: +0,32%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 4,9980

Venda: R$ 4,9985

Variação: -1,37%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,13

Venda: R$ 5,23

Variação: -0,13%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0087

Venda: R$ 5,0093

Variação: -1,11%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 4,7227

Venda: R$ 5,1880

Variação: -0,33%

- Dólar Futuro (junho)

Cotação: A R$ 5,0075

Variação: -1,32%

- Euro

Compra: US$ 1,1651 (às 18h17)

Venda: US$ 1,1657 (às 18h17)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8230

Venda: R$ 5,8240

Variação: -1,1%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,3603

Venda: R$ 6,0580

Variação: -1,43%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,36% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.558,0 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,1%


