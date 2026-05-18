A Caixa Asset vai constituir fundos de investimento imobiliário (FII) com alocação principalmente em certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Para estruturá-los, a instituição selecionou três gestoras de ativos: RB Asset, TG Core e RBR.

Os fundos serão administrados em regime de cogestão pela Caixa Asset e pelo gestor parceiro, mas também poderão ser distribuídos por terceiros.

O desenho final do produto, como a política de investimento, critério e elegibilidade, estrutura de risco e governança, serão definidos durante o processo.

A avaliação da Caixa é a de que o cenário se tornou mais favorável para esse tipo de fundo.

"A sinalização de estabilização e redução gradual da taxa básica de juros tende a melhorar a atratividade relativa dos FIIs, especialmente aqueles estruturados com foco em crédito imobiliário, que combinam exposição ao mercado imobiliário com gestão profissional e estruturas de crédito compatíveis com diferentes estratégias de investimento", afirmou o diretor-presidente da Caixa Asset, Ricardo Rios.

Com atuação forte da Caixa no setor, a Caixa Asset agora começa a construção de uma plataforma de atuação em Real Estate (ativos ligados ao mercado imobiliário).

"Estamos começando de forma gradual, prudente e em parceria com gestores especializados, conectando investidores ao mercado imobiliário por meio do mercado de capitais, sempre com foco em governança, gestão profissional e no melhor interesse do cotista", ressalta Rios.