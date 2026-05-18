O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse, em tom de brincadeira, nesta segunda-feira, 18, que a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, deveria falar que a empresa está tendo prejuízos para evitar a cobrança dos sindicatos de funcionários da estatal. Segundo ele, quando se está tendo lucros, é normal haver reinvidicações sindicais.

"Sempre que você puder, fale como os patrões fazem com a gente: eu fechei em vermelho. Se você ficar contando prosa de que está ganhando muito dinheiro, é normal que o sindicato bata na sua porta", declarou o presidente.

Em tom eleitoral, Lula voltou a dizer que quer viver até 120 anos. Essa é uma estratégia adotada pelo petista para contornar eventuais críticas sobre a idade avançada. Se eleito em outubro, Lula começará um eventual quarto mandato com 81 anos de idade.

Petrobras anuncia investimentos em SP

A Petrobras anunciou investimentos de R$ 37 bilhões no Estado de São Paulo até 2030 no fortalecimento do refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável, entre outros.

Com a expansão, a Petrobras estima a geração de cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Parte desse valor (R$ 6 bilhões) será aplicada na Replan, a maior refinaria da Petrobras, responsável pelo abastecimento de mais de 30% do território brasileiro. Pelo faturamento anual, a refinaria representa aproximadamente 1% do PIB do Brasil.

Tags:

Lula