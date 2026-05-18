A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,506 bilhão na segunda semana de maio. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 18, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,020 bilhões e importações de US$ 5,514 bilhões.

O mês de maio acumula superávit de US$ 4,154 bilhões, decorrente de US$ 16,008 bilhões em exportações e US$ 11,854 bilhões em importações.

Em maio até a segunda semana, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações cresceram 12,4%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 24,3% em Agropecuária, que somou US$ 4,389 bilhões; queda de 10,0% em Indústria Extrativa, que somou US$ 3,038 bilhões; e, por fim, crescimento de 16,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,477 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 8,9% na mesma comparação. Houve alta de 3,4% em Agropecuária, que somou US$ 247 milhões; crescimento de 7,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 486 milhões; e, por fim, alta de 9,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 11,033 bilhões.

Acumulado do ano

De janeiro até a segunda semana de maio, o ano acumula superávit de US$ 28,935 bilhões, um crescimento de 33,3% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 24,330 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 72,1 bilhões neste ano.

O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 364,2 bilhões em exportações e US$ 292,1 bilhões em importações.