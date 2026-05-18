O Nubank informou nesta segunda-feira, 18, ter superado a marca de 6 milhões de clientes pessoa jurídica (PJ). Com isso, a fintech se tornou a instituição financeira com o maior número de CNPJs registrados no Brasil, de acordo com o banco digital.

O movimento é resultado de um esforço do Nubank para fortalecer o Nu Empresas, voltado para o atendimento de companhias.

Na semana passada, a fintech anunciou a expansão de oferta de crédito para pequenas e médias empresas (PMEs) com o lançamento de linhas de antecipação de recebíveis e capital de giro.

"Nosso compromisso de longo prazo com o cliente é que ele tenha uma experiência confiável, no padrão de segurança que ele precisa para gerenciar o seu negócio, seja para organizar a rotina financeira, gerir o caixa ou acessar crédito de forma responsável", disse o diretor-geral do Nu Empresas, Maximiliano Damian.

Como parte da estratégia, o Nubank está lançando nesta segunda a campanha publicitária "Lázaro e seus ramos", protagonizada pelo ator Lázaro Ramos. A narrativa envolverá um personagem envolvido em diversos negócios, para representar a diversidade do público PJ.

O Nubank recentemente se tornou a segunda instituição financeira o com o maior número de clientes do Brasil, atrás apenas da Caixa Econômica Federal. O banco digital fechou o primeiro trimestre com 115 milhões de usuários no País.