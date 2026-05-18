O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o país está emitindo uma licença geral temporária de 30 dias para fornecer às nações mais vulneráveis a capacidade de acessar temporariamente o petróleo russo atualmente retido no mar.

"Essa extensão fornecerá flexibilidade adicional, e trabalharemos com essas nações para fornecer licenças específicas conforme necessário", disse Bessent em publicação no X nesta segunda-feira, 18. "Essa licença geral ajudará a estabilizar o mercado físico de petróleo bruto e garantirá que o petróleo chegue aos países mais vulneráveis energeticamente."

De acordo com o representante do governo americano, a isenção de sanções também ajudará a redirecionar o fornecimento existente para os países com maior necessidade, reduzindo a capacidade da China de estocar petróleo com desconto.