A União Europeia (UE) vai rebaixar suas estimativas de crescimento e aumentar as previsões de inflação devido ao "choque estagflacionário" causado pelo conflito no Irã, disse nesta segunda-feira, 18, o comissário europeu para a Economia e Produtividade, Vladis Dombrovskis, à CNBC.

Dombrovskis explicou que o bloco europeu vai ajustar os números da economia e da inflação, nas previsões da primavera desta semana, para acomodar o impacto do conflito.

"Estamos enfrentando um choque estagflacionário", afirmou ele. Os receios de um cenário de estagflação aumentaram nas últimas semanas devido à guerra no Oriente Médio, que tem elevado as cotações do petróleo a cerca de US$ 100 o barril.

O comissário acrescentou que a margem de ação dos formuladores de políticas está "mais limitada agora", deixando pouco espaço para o tipo de resposta fiscal ampla vista durante a pandemia de covid-19. "Quanto mais prolongado se torna o conflito, maior o risco de alguns gargalos de oferta, o que reforça nossa mensagem de que a resposta política não deve aumentar a demanda por combustíveis fósseis", pontuou.