A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a estatal trabalha para produzir querosene de aviação (QAV) com até 5% de combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês) até o fim deste ano. A mistura ao combustível fóssil tradicional faz parte da estratégia da companhia para avançar na descarbonização do setor aéreo.

"Nós estamos trabalhando para, até o fim do ano, fazer combustível de aviação com até 5% de renovável", disse Magda. "Vamos produzir SAF e, se Deus quiser, com a ajuda dos reguladores, cumprir totalmente a legislação internacional, que vai exigir SAF de aviação."

A declaração foi feita durante evento na Refinaria de Paulínia (Replan), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, Magda anunciou investimentos de R$ 37 bilhões da Petrobras em São Paulo até 2030. Os recursos serão destinados a projetos de refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável.

Do total previsto para o Estado, R$ 17 bilhões serão direcionados ao refino. A Replan, maior refinaria da Petrobras e do Brasil, receberá R$ 6 bilhões até 2030. Segundo Magda, a unidade responde por parcela relevante do abastecimento nacional de derivados e será central na ampliação da produção de combustíveis com menor emissão de carbono.

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), acompanhou o evento.

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