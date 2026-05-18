O financiamento de veículos no Brasil somou 634.587 unidades em abril, entre novos e usados, segundo levantamento da Trillia, a unidade da B3 focada em inteligência aplicada, dados, analytics e inteligência artificial.

O volume reúne automóveis leves, motocicletas e veículos pesados, e representa alta de 11,8% na comparação anual. Trata-se também do melhor resultado para o mês de abril desde 2008, quando foram registrados 705.927 financiamentos.

Nos automóveis leves, o crescimento foi de 13,3% em relação a abril do ano anterior. O avanço foi puxado pelos modelos zero quilômetro, que tiveram alta de 21,9% nos financiamentos. Entre os usados, a alta foi de 10,9%.

O financiamento de motocicletas também aumentou em abril, com alta de 9,8%. Os modelos novos cresceram 12% nas vendas financiadas, enquanto as motos usadas avançaram 9,1%.

No segmento de veículos pesados, o crescimento foi de 3,9%. Segundo a Trillia, o desempenho foi sustentado pelos modelos novos, com alta de 10,9%, enquanto os usados recuaram 4,6%. Os números apontam para uma renovação de frota.

O Sudeste concentrou 42,2% das operações de financiamento de veículos no mês. Na sequência apareceram Sul (20,8%), Nordeste (19,7%), Centro-Oeste (10,7%) e Norte (7,3%).

No acumulado de janeiro a abril, o número de veículos financiados chegou a 2,5 milhões de unidades. As motocicletas tiveram crescimento de 16% no período, seguidas pelos automóveis (12,7%) e pelos veículos pesados (3,9%).

"Os dados indicam um cenário de crédito mais disponível, contribuindo para a manutenção do ritmo positivo do mercado automotivo, mesmo em um contexto de juros elevados", afirma o superintendente de Relacionamento com Clientes e Relações Institucionais na Trillia, Thiago Gaspar.

Média de preços de veículos

A Tabela Auto B3, desenvolvida em pela B3 parceria com a Bright Consulting, aponta recuo na média do preço de transação em abril, após ajustes nos meses anteriores. Segundo o acompanhamento, o movimento foi puxado por modelos usados.

Nos veículos zero quilômetro, houve alta média de 0,7% nos preços de transação, com avanço em três dos sete segmentos analisados: picapes derivadas de automóveis (+3,8%), picapes médias (+3,3%) e sedans (+2,5%). As picapes compactas (-3,7%) foram o segmento com a maior queda de preço no período.

Entre os usados, abril teve queda média de aproximadamente 1,55% nos preços de transação, com retração em todos os segmentos analisados. As maiores baixas foram registradas em picapes compactas (-2,3%), picapes médias (-2,0%) e carros compactos (-1,6%), de acordo com a Tabela Auto B3/Bright Consulting.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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