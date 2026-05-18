A NextEra Energy anunciou nesta segunda-feira, 18, um acordo para comprar a Dominion Energy em uma transação integralmente em ações avaliada em cerca de US$ 67 bilhões, criando a maior empresa de serviços públicos de energia elétrica regulada do mundo em valor de mercado. O negócio combina duas das maiores empresas de utilidade pública dos Estados Unidos em meio ao forte aumento da demanda por eletricidade impulsionado pela expansão de data centers e da inteligência artificial (IA).

Pelos termos do acordo, acionistas da Dominion receberão 0,8138 ação da NextEra para cada papel detido.

Após a conclusão da operação, os acionistas da NextEra terão cerca de 74,5% da companhia combinada, enquanto os da Dominion ficarão com 25,5%.

A transação ainda prevê um pagamento extraordinário de US$ 360 milhões aos acionistas da Dominion no fechamento do negócio.

As empresas afirmaram que a companhia resultante atenderá aproximadamente 10 milhões de clientes na Flórida, Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul, com mais de 80% das operações concentradas em negócios regulados. O grupo combinado terá capacidade de geração de 110 gigawatts (GW), incluindo ativos de energia renovável, gás natural e nuclear.

O presidente-executivo da NextEra, John Ketchum, afirmou que a combinação ocorre em um momento em que "a demanda por eletricidade cresce mais rápido do que em décadas". Segundo ele, o ganho de escala permitirá "comprar, construir, financiar e operar de forma mais eficiente", reduzindo custos no longo prazo.

As companhias também anunciaram a proposta de conceder US$ 2,25 bilhões em créditos nas contas de energia para clientes da Dominion na Virgínia e nas Carolinas ao longo de dois anos após a conclusão da operação.

O acordo foi aprovado de forma unânime pelos conselhos das duas empresas e deve ser concluído em 12 a 18 meses, sujeito à aprovação de acionistas e de órgãos reguladores estaduais e federais dos EUA. A empresa combinada manterá sedes na Flórida e na Virgínia e continuará operando sob o nome NextEra Energy, com ações negociadas na Nyse sob o código NEE.