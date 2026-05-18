O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile recuou 0,5% no primeiro trimestre de 2026 ante igual período do ano anterior, informou o banco central do país nesta segunda-feira. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de alta de 1,2%, e reverte parte do avanço de 1,6% registrado no trimestre imediatamente anterior.

O desempenho da economia chilena foi pressionado principalmente pelo setor externo. Segundo o banco central do país, as exportações de bens e serviços caíram 4,9% no período, enquanto as importações avançaram 2%, ambas com impacto negativo sobre a atividade econômica. A queda das exportações refletiu, sobretudo, menores embarques de frutas e cobre, em meio à redução da produção agrícola e da atividade mineradora no país.

Pela ótica da oferta, os principais impactos negativos vieram dos setores agropecuário-silvícola e de mineração. A atividade agropecuária recuou 5,4%, afetada por menor produção frutícola, enquanto a mineração caiu 3,1%, em linha com a retração da extração de cobre. Em contrapartida, o banco central destacou a resiliência da demanda interna, que cresceu 2,1% no trimestre, impulsionada pelo avanço do consumo das famílias e da formação bruta de capital fixo.