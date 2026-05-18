Em mais um movimento que tirou ativos podres de seus balanços, o banco Digimais cedeu uma carteira de financiamentos de veículos que incluía até contrato rescindido judicialmente porque o carro vendido era roubado. A carteira foi repassada a um pastor de outra igreja. Em troca, o banco devia investir em um negócio que envolvia a venda de imóveis por meio de crédito consignado. Mas o banco não teria depositado cerca de R$ 30 milhões prometidos.

O fotógrafo Rodrigo Menezes Martins decidiu ir à Justiça após comprar um carro que não saía do mecânico. Martins tentou desfazer o negócio, mas a revenda se negou a devolver o dinheiro e o banco passou a cobrar o financiamento. A Justiça suspendeu a cobrança. O carro não funciona. Mesmo assim, as cobranças não pararam. "O Digimais cedeu o contrato a outra empresa. Já faz dois anos que estou nessa situação. E ele (o banco) só me cobrando, contra a ordem judicial."

Já o técnico de sistemas de segurança Rafael Cascardi, que comprou um Celta 2014 de um revendedor credenciado com financiamento no Digimais, foi parado pela polícia porque o carro era roubado. Ele conseguiu na Justiça a rescisão do contrato.

Mas nos dois casos, o Digimais não responde mais a esses processos judiciais. Em seu lugar, quem trava a disputa é a Hatikvah Participações.

Consignados

A Hatikvah tem como sócio o empresário do mercado financeiro e pastor Tiago Gouvêa, que atua no ramo de consignados. Ele é pastor de uma igreja evangélica chamada Alive Church.

A Hatikvah Participações recebeu do Digimais os direitos creditórios de uma carteira de financiamentos veiculares em 30 de dezembro de 2025. Segundo um contrato obtido pelo Estadão, a empresa comprou a carteira por R$ 255 milhões. Em troca, a Hatikvah cedeu, inicialmente, ao banco 35% do Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Hatikvah. Hoje, o banco já é dono de 97% do fundo, que investe em duas empresas de empreendimentos imobiliários de Gouvêa. O fundo declara que os aportes são de R$ 711 milhões.

Procurado pelo Estadão, o empresário afirmou que ofereceu ao Digimais a operação de empréstimos consignados a servidores públicos de municípios com os quais ele já tem contrato.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.