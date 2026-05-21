O Federal Reserve (Fed) divulgou nesta quarta-feira, 20, uma proposta formal para criar "contas de pagamento", também conhecidas como contas master "enxutas", destinadas a serviços de pagamento.

O diretor da instituição monetária, Christopher Waller, propôs que o Fed crie uma categoria de contas de pagamento que determinadas instituições financeiras possam utilizar com o propósito limitado de compensação e liquidação de pagamentos. Após anteriormente solicitar contribuições públicas sobre a ideia, o Fed publicou uma proposta formal para estabelecer essas contas e buscará novos comentários do público.

Além disso, essas instituições seriam obrigadas a fornecer informações que comprovem conformidade com a Lei de Sigilo Bancário, regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e exigências relacionadas a sanções.

O anúncio do Fed ocorre um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, assinar uma ordem executiva pedindo que o Fed considere permitir que instituições financeiras não bancárias tenham acesso às suas contas e serviços de pagamento.

A ordem determina que os reguladores financeiros federais revisem regras, orientações, práticas de supervisão e processos de solicitação que possam limitar a capacidade de empresas fintech de estabelecer parcerias com instituições reguladas ou de buscar seguro de depósitos, licenças e outras aprovações regulatórias.