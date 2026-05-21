O Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu sua visita técnica ao Paquistão nesta quarta-feira, 20, e reafirmou a meta de superávit primário de 2% do PIB do país no ano fiscal de 2027, em meio ao impacto das interrupções em curso decorrentes do conflito no Oriente Médio.

"A gradual consolidação fiscal prevista será apoiada por esforços para ampliar a base tributária, melhorar a administração de tributos, aumentar a eficiência dos gastos e aprimorar a gestão das finanças públicas nos níveis federal e provincial", afirmou a líder da missão do FMI em Islamabad, Iva Petrova. Segundo ela, as discussões iniciadas no dia 13 de maio sobre o orçamento continuarão nos próximos dias.

Segundo o FMI, o Banco Estatal do Paquistão também reiterou seu compromisso de manter uma orientação de política monetária adequadamente restritiva para ancorar as expectativas de inflação e continuará a monitorar potenciais efeitos do aumento dos preços de energia. Além disso, a instituição monetária informou que a flexibilidade cambial deve continuar a atuar como um importante amortecedor de choques, e os esforços para desenvolver um mercado interbancário de câmbio mais profundo devem prosseguir.

As discussões também abrangeram reformas estruturais em andamento, inclusive no setor de energia e nas empresas estatais, a liberalização dos mercados de produtos e reformas no setor financeiro, segundo o FMI.