A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,77%

Pontos: 177.355,73

Máxima de +2,25% : 178.199 pontos

Mínima estável: 174.279 pontos

Volume: R$ 28,11 bilhões

Variação em 2026: 10,07%

Variação no mês: -5,32%

Dow Jones: +1,31%

Pontos: 50.009,35

Nasdaq: +1,54%

Pontos: 26.270,36

Ibovespa Futuro: +1,34%

Pontos: 178.835

Máxima (pontos): 179.930

Mínima (pontos): 176.550

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,59

Variação: +2,09%

Petrobras PN

Preço: R$ 44,61

Variação: -3,21%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,86

Variação: +2,7%

Ambev ON

Preço: R$ 16,17

Variação: +2,28%

Petrobras ON

Preço: R$ 49,65

Variação: -3,91%

Vale PNA

Preço: R$ 81,92

Variação: +1,11%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,67

Variação: +7,09%

Vale ON

Preço: R$ 81,92

Variação: +1,11%

Itausa PN

Preço: R$ 12,99

Variação: +2,61%

Global 40

Cotação: 762,360 centavos de dólar

(18/5/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0029

Venda: R$ 5,0034

Variação: -0,74%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,12

Venda: R$ 5,22

Variação: +0,5%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0295

Venda: R$ 5,0301

Variação: -0,15%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1100

Venda: R$ 5,1940

Variação: +0,93%

- Dólar Futuro (junho)

Cotação: R$ 5,0085

Variação: -1,04%

- Euro

Compra: US$ 1,1624 (às 18h15)

Venda: US$ 1,1628 (às 18h15)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8170

Venda: R$ 5,8180

Variação: -0,56%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0300

Venda: R$ 6,1090

Variação: +1,6%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,35% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.535,3 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,53%


