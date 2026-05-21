A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,77%
Pontos: 177.355,73
Máxima de +2,25% : 178.199 pontos
Mínima estável: 174.279 pontos
Volume: R$ 28,11 bilhões
Variação em 2026: 10,07%
Variação no mês: -5,32%
Dow Jones: +1,31%
Pontos: 50.009,35
Nasdaq: +1,54%
Pontos: 26.270,36
Ibovespa Futuro: +1,34%
Pontos: 178.835
Máxima (pontos): 179.930
Mínima (pontos): 176.550
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,59
Variação: +2,09%
Petrobras PN
Preço: R$ 44,61
Variação: -3,21%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,86
Variação: +2,7%
Ambev ON
Preço: R$ 16,17
Variação: +2,28%
Petrobras ON
Preço: R$ 49,65
Variação: -3,91%
Vale PNA
Preço: R$ 81,92
Variação: +1,11%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,67
Variação: +7,09%
Vale ON
Preço: R$ 81,92
Variação: +1,11%
Itausa PN
Preço: R$ 12,99
Variação: +2,61%
Global 40
Cotação: 762,360 centavos de dólar
(18/5/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0029
Venda: R$ 5,0034
Variação: -0,74%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,12
Venda: R$ 5,22
Variação: +0,5%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0295
Venda: R$ 5,0301
Variação: -0,15%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1100
Venda: R$ 5,1940
Variação: +0,93%
- Dólar Futuro (junho)
Cotação: R$ 5,0085
Variação: -1,04%
- Euro
Compra: US$ 1,1624 (às 18h15)
Venda: US$ 1,1628 (às 18h15)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8170
Venda: R$ 5,8180
Variação: -0,56%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0300
Venda: R$ 6,1090
Variação: +1,6%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,35% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.535,3 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,53%