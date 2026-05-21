A SpaceX, empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk, registrou-se oficialmente nesta quarta-feira, 20, para sua oferta pública inicial (IPO, em inglês) com listagem na Nasdaq, de acordo com um documento S-1 divulgado pela Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA).

No relatório, a SpaceX informou que pretende listar suas ações na Nasdaq sob o código "SPCX", mas censurou informações sobre a valorização esperada para os papéis e a quantidade de ações que pretende ofertar. Segundo o Wall Street Journal, o IPO está programado para o próximo dia 12 de junho e a valorização estimada é de cerca de US$ 1,5 trilhão, sob esperança de levantar cerca de US$ 80 bilhões com seu IPO.

A empresa do bilionário Elon Musk registrou em seu IPO a declaração de receita de US$ 4,69 bilhões no primeiro trimestre de 2026. No ano inteiro de 2025, a SpaceX teve receita total de US$ 18,67 bilhões.

Segundo o documento, Musk detém 85% do poder de voto da SpaceX, por meio de 849,5 milhões de ações Classe A e 5,57 bilhões de ações Classe B. O documento também informa que, além de Musk, nenhuma pessoa física ou entidade possui participação superior a 5% na empresa.

Cada ação ordinária Classe A dará ao seu detentor direito a um voto por ação. Já cada ação ordinária Classe B dará direito a 10 votos por ação. Os acionistas das Classes A e B votarão conjuntamente como uma única classe em todas as matérias submetidas aos acionistas, conforme previsto no estatuto da companhia.

O documento cita como representantes financeiros os bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America (BofA), Citigroup e JPMorgan, que também devem receber certo número de ações.

Fundada por Musk em 2002 para desenvolver e operar foguetes reutilizáveis, a SpaceX possui contratos bilionários nos setores aeroespacial e de defesa, além de operar o serviço de internet via satélite Starlink e outros milhares de satélites. A SpaceX também controla a unidade de inteligência artificial xAI.

*Com informações da Dow Jones Newswires.