A Nvidia teve um lucro líquido de US$ 58,32 bilhões em seu primeiro trimestre fiscal de 2027, um aumento de 211% em relação ao mesmo período de 2026, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 20. O lucro ajustado por ação ficou em US$ 1,87, acima dos US$ 1,75 esperados pelos analistas da FasctSet e um avanço de 140% na comparação anual.

Já receita do primeiro trimestre de 2027 foi um recorde de US$ 81,6 bilhões, com aumento de 85% em relação ao ano anterior e acima da previsão dos analistas, US$ 78,9 bilhões.

A receita de data center também foi a maior da história, em US$ 75,2 bilhões, impulsionada pela aceleração dos produtos Blackwell 300 e pela demanda de soluções InfiniBand, Spectrum-X Ethernet e NVLink, disse a empresa. Analistas esperavam receita de US$ 73,12 bilhões para o Data Center. Segundo a Nvidia, nenhum envio de produtos Data Center Hopper para a China ocorreu durante o trimestre.

As vendas de hardware de rede triplicaram em relação ao ano anterior, atingindo também um recorde de US$ 14,8 bilhões. "A construção de fábricas de inteligência artificial (IA) - a maior expansão de infraestrutura na história humana - está acelerando em uma velocidade extraordinária", disse o CEO Jensen Huang em comunicado à imprensa. "A IA agentiva chegou, realizando trabalhos produtivos, gerando valor real e se expandindo rapidamente em empresas e indústrias".

A empresa ainda aumentou sua autorização de recompra de ações em US$ 80 bilhões e aumentou seu dividendo em dinheiro trimestral para US$ 0,25 por ação, em comparação com US$ 0,01 centavo por ação.

No guidance, a Nvidia elevou previsão para o trimestre atual, dizendo que agora espera vendas de US$ 91 bilhões e margens brutas de 75% - sem assumir nenhuma receita de computação de data center da China em sua perspectiva. O mercado espera uma receita de US$ 87,3 bilhões para o segundo trimestre fiscal.