Um grupo de 14 entidades representativas do setor financeiro divulgou, nesta quarta-feira, 20, uma nota conjunta em que expressa apoio ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e à autonomia financeira e orçamentária da autoridade monetária.

No texto, as associações reforçam a "urgente necessidade" de reforço no orçamento e quadro de pessoal do BC, para contínuo atuação na "árdua tarefa" de regulação, supervisão e fiscalização do "gigantesco" sistema financeiro.

"Colocar o Brasil em linha com outras economias do mundo não só dá mais ferramentas ao regulador, como também reduz a percepção de risco do País, garante mais estabilidade da política monetária e abre caminho para um sistema financeiro moderno e atual", ressalta a declaração.

O grupo defende ainda a importância de um BC "independente, fortalecido e competente" para garantir um sistema financeiro saudável e sustentável, capaz de evitar crises que afetem a economia e a credibilidade do setor, além de impor custos adicionais à sociedade.

A lista de signatárias é composta por entidades que reúnem mais de mil associados. Veja abaixo as associações que assinam o texto:

- Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

- Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac)

- Associação de Bancos Brasileiros (ABBC)

- Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI)

- Associação Brasileira de Câmbio (Abracam)

- Associação Brasileira de Criptoeconomia (Abcripto)

- Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs)

- Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs)

- Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos (Abipag)

- Associação Brasileira de Internet (Abranet)

- Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef)

- Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi)

- Associação para a Interoperabilidade das Infraestruturas do Mercado Financeiro (Apiimf)

- Zetta (representativas de fintechs)