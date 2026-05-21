O advogado Otto Lobo, indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), teve seu nome aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, após sabatina. O nome de Lobo, que ainda precisa ser submetido ao Plenário da Casa, recebeu 19 votos a favor e 4 contra na CAE.

Também foi aprovado o nome do advogado Igor Muniz, com 19 votos, para uma diretoria na reguladora do mercado de capitais. Seu nome também irá a Plenário.

Na sabatina, Lobo foi questionado sobre o caso Ambipar e disse que não se pode atuar sob pressão de jornais. "O presidente da CVM não pode se dobrar a pressões externas", afirmou.

Ele frisou que nunca houve benefícios ao Master em sua atuação na reguladora.

O advogado foi indagado também sobre eventual apoio do empresário Joesley Batista, como em rumores que correm nos bastidores, e disse que não tem informações sobre isso. Também afirmou que não se sente impedido para julgar casos envolvendo a JBS, inclusive porque as decisões são colegiadas.