A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano ), divulgada nesta quarta-feira, apontou que o conflito no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã tem ampliado as incertezas econômicas e se consolidado como um dos principais vetores de volatilidade nos mercados, com reflexos tanto nos preços dos ativos quanto no debate sobre os rumos da política monetária.

"Os preços dos ativos nos mercados financeiros internacionais registraram fortes oscilações e permaneceram altamente sensíveis às notícias relacionadas ao conflito no Oriente Médio", diz o Fed na ata. "As preocupações dos investidores aumentaram no início do período, à medida que o conflito se intensificava, mas perderam força após o anúncio de um cessar-fogo".

Quase todos os dirigentes destacaram o risco de que o conflito no Oriente Médio se prolongue por um período maior do que o esperado ou que, mesmo após o fim das hostilidades, os preços do petróleo e de outras commodities permaneçam elevados por mais tempo.

"Nesse cenário, os participantes esperam pressões inflacionárias persistentes decorrentes de gargalos nas cadeias de suprimento, custos elevados de energia e do repasse de custos mais altos de insumos para outros preços da economia", diz a ata.

A maioria dos dirigentes observou que os acontecimentos no Oriente Médio aumentaram as incertezas em torno das perspectivas para a atividade econômica. De forma geral, eles avaliaram que a taxa atual de juros está dentro da faixa considerada "plausível" para o nível neutro da política monetária.

"Os participantes destacaram que manter os juros inalterados permitirá ao Fed reunir mais informações sobre os impactos do conflito no Oriente Médio e de outros fatores sobre o cenário econômico antes de decidir se novos ajustes na política monetária serão necessários", diz a ata.