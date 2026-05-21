A ata do último encontro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 20, cita que muitos participantes apontaram uma alta na taxa de juros como necessária, devido à inflação persistente. Segundo eles, uma pausa na flexibilização da política monetária também durará mais tempo do que o previsto.

"A maioria dos dirigentes ressaltou, porém, que algum aperto adicional na política monetária poderá se tornar necessário caso a inflação continue persistentemente acima da meta de 2%", diz o documento.

Diante dessa possibilidade, muitos participantes indicaram que prefeririam retirar do comunicado pós-reunião a linguagem que sugeria um viés favorável a cortes de juros nas próximas decisões do comitê, reforçando que as próximas decisões serão tomadas reunião por reunião.

"Os participantes observaram, de forma geral, que o conflito no Oriente Médio pode ter implicações relevantes para o equilíbrio desses riscos e para a trajetória apropriada da política monetária", diz a ata.