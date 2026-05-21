O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou nesta quarta-feira, 20, que não há recursos dos fundos de pensão federais no Banco Master e que os dados da Pasta ajudaram a Polícia Federal a fazer operações contra a empresa. A declaração foi realizada em entrevista ao programa Bom dia, ministro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Primeiro dizer que não há nenhum real dos fundos de pensão aplicados no Banco Master. Os fundos de pensão reúnem R$ 1,4 trilhões no Brasil e são supervisionados pela Previc. A Previc está no guarda-chuva do Ministério da Previdência Social", afirmou.

Segundo ele, a Pasta identificou possíveis irregularidades envolvendo o banco e fundos de previdência de cidades em 2024, fez auditorias e enviou os dados para a PF, que os usou para deflagrar operações contra o caso.

"Nós, da Previdência Social, detectamos o problema do Banco Master e fizemos em 2024 as auditorias em várias cidades. E todas essas auditorias foram usadas pela Polícia Federal para deflagrar as operações", completou o ministro.

Ele afirmou ainda que não pode revelar em quais cidades houve essas auditorias porque nem todas foram alvos da PF ainda e por isso a informação é sensível.

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