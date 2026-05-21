Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 7,863 milhões de barris, a 445,013 milhões de barris na semana encerrada em 15 de maio, informou nesta quarta-feira, 20, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 3,0 milhões no período.

Os estoques de gasolina recuaram 1,548 milhões de barris, a 214,163 milhões de barris, ante expectativa de queda de 2,7 milhões. Já os estoques de destilados subiram 372 mil barris, a 102,906 milhões de barris, ante projeção de queda de 1,2 milhão.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 91,7% para 91,6%, contrariando a projeção de alta a 92,3%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 1,604 milhão de barris, a 25,818 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu a 13,702 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado