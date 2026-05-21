O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou nesta quarta-feira, 20, querer que os entregadores e motoristas de aplicativo façam parte da Previdência. A declaração foi realizada em entrevista ao programa Bom dia, ministro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Nós não estamos querendo taxar vocês. Nós não estamos querendo onerar o serviço. Nós estamos querendo proteger vocês, para que vocês fiquem embaixo desse guarda-chuva do Estado", afirmou Queiroz.

Segundo ele, a ideia é mudar a conversa sobre a seguridade social de fraudes e filas para um órgão que protege a população nos momentos de dificuldade. Isso faria com que mais pessoas aderissem ao sistema e este ficasse mais saudável financeiramente mesmo com o envelhecimento da população.

"Por isso que eu estou fazendo essa propaganda, por isso que a gente tem que falar bem do INSS, para que a gente possa atrair esse contingente para contribuir com a previdência social", completou o ministro.