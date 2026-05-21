A diretoria da Samsung Electronics e os líderes do sindicato não conseguiram fechar, em negociações de última hora, um acordo sobre pagamento de bônus que buscava evitar uma greve na maior fabricante de chips de memória do mundo.

A administração da Samsung disse que não pode aceitar as exigências do sindicato - que incluem bônus atrelados ao desempenho até mesmo para funcionários de unidades de negócio que dão prejuízo -, enquanto o líder sindical Choi Seung-ho afirmou que a empresa rejeitou uma proposta mediada pelo governo que havia sido aceita pelo sindicato.

Dirigentes sindicais informaram que a greve seguirá conforme planejado, de 21 de maio a 7 de junho, mas ainda não está claro se os trabalhadores sindicalizados da Samsung entrarão em greve a partir de quinta-feira, já que o governo da Coreia do Sul havia alertado anteriormente que pode acionar poderes de mediação emergencial para suspender a paralisação por um mês e forçar um acordo caso as negociações fracassem.

"Não deve haver greve em hipótese alguma", disse a Samsung, acrescentando que continua aberta ao diálogo com o sindicato para evitar a paralisação.

Mesmo que a greve comece na quinta-feira, o impacto pode ser limitado, pois um tribunal local, no início desta semana, concedeu parcialmente a liminar da empresa contra a greve. Segundo a Samsung, o tribunal determinou que o sindicato mantenha a operação normal em certas instalações-chave de produção durante a mobilização.

O primeiro-ministro sul-coreano, Kim Min-seok, disse que uma greve poderia provocar grande turbulência na economia, observando que a Samsung responde por cerca de 23% das exportações totais da Coreia do Sul e por 26% do mercado acionário local.

As preocupações com uma greve provavelmente já foram, em grande parte, precificadas nas ações, disseram analistas da KB Securities em relatório. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.