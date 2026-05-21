A China concordou em comprar 200 jatos da Boeing e em retomar as importações de alguns produtos de carne bovina dos EUA, em um dos sinais mais claros até agora de alívio das tensões comerciais após a cúpula da semana passada entre o presidente Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping.

O Ministério do Comércio da China informou que equipes dos dois países tiveram, na semana passada, discussões aprofundadas sobre tarifas e acertaram encaminhamentos sobre medidas tarifárias bilaterais, segundo comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira.

O ministério disse esperar que os EUA cumpram seus compromissos e garantam que as tarifas sobre produtos chineses não ultrapassem os níveis acordados na reunião de outubro, em Kuala Lumpur. Também afirmou esperar que Washington avance, em futuras rodadas de negociações, na remoção de tarifas unilaterais aplicadas à China.

Os dois países concordaram, em princípio, em discutir um arcabouço para reduções recíprocas de tarifas sobre produtos de valor equivalente no âmbito de um conselho comercial, com cada lado incluindo bens no valor de pelo menos US$ 30 bilhões.

Segundo o ministério, os produtos aprovados por ambas as partes poderão, eventualmente, passar a ser tributados por alíquotas de nação mais favorecida (NMF) ou inferiores.

Se os dois países reduzirem tarifas sobre cerca de US$ 30 bilhões em produtos, isso cobrirá aproximadamente 10% das importações americanas provenientes da China, segundo Zhiwei Zhang, economista da Pinpoint Asset Management. Para ele, o volume não é suficiente para mudar a projeção de crescimento da China embutida nos mercados, mas representa um passo na direção certa.

"Enquanto os dois países mantiverem o diálogo para estabilizar as relações bilaterais, isso é uma boa notícia para investidores globais", afirmou Zhang.

O ministério também informou que as partes chegaram a diversos entendimentos para enfrentar barreiras não tarifárias e questões de acesso a mercado envolvendo determinados produtos agrícolas. Pequim e Washington concordaram, em princípio, em incluir itens agrícolas relevantes no arcabouço de redução recíproca de tarifas e em estabelecer metas indicativas para ampliar o comércio agrícola em mão dupla.

Segundo o ministério, os EUA se comprometeram a suspender medidas de detenção automática aplicadas a produtos lácteos chineses desde 2008 e concordaram em trabalhar para remover medidas semelhantes sobre três categorias de produtos aquáticos chineses. Washington também aprovou importações-piloto de determinados produtos de bonsai da China.

Do lado chinês, Pequim retomará o registro de importadores qualificados de carne bovina dos EUA e reiniciará as compras de produtos avícolas de alguns Estados americanos, disse o ministério. A China também acelerará a análise de materiais de adequação apresentados por algumas empresas americanas de carne bovina, acrescentou.

Em relação às terras raras, o ministério afirmou que as equipes comerciais dos dois países discutiram extensamente questões de controle de exportações e que estudarão e tratarão conjuntamente das preocupações legítimas de cada lado. Também reiterou que o governo chinês impõe controles de exportação sobre minerais estratégicos, como terras raras, de acordo com leis e regulamentos, e analisa pedidos de licenças de exportação para uso civil que estejam em conformidade. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.