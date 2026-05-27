A Quantinuum está mirando uma avaliação de até US$ 12,7 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO, em inglês) nos EUA, de acordo com documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC). A empresa planeja captar até US$ 1,05 bilhão vendendo cerca de 21,05 milhões de ações a US$ 45/US$ 50 cada.

A Quantinuum planeja solicitar a listagem das ações ordinárias Classe A no índice Nasdaq, sob o símbolo "QNT".

A operação ocorre em um contexto de fomento pelo governo dos EUA de projetos de computação quântica.

A administração Trump anunciou que assumirá US$ 2 bilhões em participações acionárias em empresas de computação quântica.

A Quantinuum foi formada em 2021 através da fusão da Honeywell Quantum Solutions e da Cambridge Quantum.