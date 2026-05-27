A KNDS, grupo de defesa franco-alemão, mantém os preparativos para uma oferta pública inicial (IPO) em 2026, sujeita às condições de mercado, com uma proposta de dupla listagem em Frankfurt e Paris.

"O trabalho na empresa está progredindo com um nível de prontidão bastante satisfatório e permanece totalmente em linha com o cronograma inicial", informou companhia na segunda-feira ao apresentar relatório de desempenho com forte crescimento de pedidos em 2025.

Em 2025, as receitas da KNDS cresceram 15,9% em relação ao ano anterior, atingindo 4,4 bilhões de euros, com aumento da produção em todos os segmentos, segundo a companhia.

A carteira de encomendas aumentou para 33,1 bilhões de euros em 2025, ante 23,5 bilhões de euros no final de 2024, com um recorde de 13,5 bilhões de euros em novos pedidos. Esse nível recorde de pedidos, incluindo de diversos países europeus, demonstra a atratividade dos produtos da KNDS além de seus dois mercados principais, França e Alemanha, informou a companhia.

"Com a mudança estrutural no ambiente geopolítico e os aumentos contínuos nos orçamentos de defesa europeus e da Otan após os conflitos recentes, a KNDS agora atende a mais de 40 forças armadas em todo o mundo, com seus sistemas ativamente implantados em ambientes de alta intensidade", de acordo com comunicado.

Em novembro de 2025, a KNDS inaugurou uma linha de produção automatizada adicional de munições de 155 mm na Bélgica para reforçar ainda mais a capacidade de produção europeia e atender à crescente demanda dos países da Otan para diversos usuários finais na Europa, segundo o comunicado.