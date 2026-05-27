O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira, 26, que o banco de fomento está em parceria com a mineradora Vale para fazerem mais investimentos na área de minerais críticos. Segundo ele, a intenção é chamar também a Petrobras, que já tem pesquisas sobre o tema no Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação Leopoldo Américo Miguez de Mello, o Cenpes.

"Vamos ter que olhar a mineração marinha, esse é um capítulo futuro", defendeu Mercadante, após participar da abertura do III Fórum Nacional sobre Proteção Integrada de Fronteiras, realizado em parceria com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República na sede do banco de fomento, no Rio de Janeiro.

Mercadante lembrou que a Petrobras já tem pesquisas sobre minerais críticos na plataforma continental.

"Já tem identificação, o impacto de produção é bem menor no caso dos minerais críticos, não precisa de grande remoção de rejeitos, então eles estão bem avançados. Na Vale também tem bastante informação de geologia mineral. Então nós estamos buscando um tripé, BNDES, Vale e Petrobras, para a gente acelerar as pesquisas, trocar informações de geologia, e o Brasil disputar porque nós temos reservas estratégicas", disse.

Segundo ele, o programa de Planejamento Espacial Marinho está fazendo pesquisas e mapeamentos de áreas potenciais de minérios "que precisam ser analisadas com mais rigor".

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