O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 26, na volta das negociações após o feriado de Memorial Day nos Estados Unidos manter os mercados fechados na segunda-feira (25). O metal ficou pressionado após os ataques dos EUA contra o Irã diminuírem o otimismo da possibilidade de um acordo entre os países no fim de semana.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em queda de 0,5%, a US$ 4.502,3 por onça-troy. Já a prata para julho avançou 0,53%, a US$ 76,606 por onça-troy.

Ações militares dos EUA, incluindo ataques de "autodefesa", foram classificados pelo Irã como uma violação do cessar-fogo entre os dois países. Representantes iranianos afirmaram, ainda, que vão reagir a qualquer nova agressão. Os novos episódios acontecem após relatos de avanço nas negociações entre Washington e Teerã para o fim do conflito.

Contudo, já durante a tarde desta terça, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que o país está pronto para "alcançar um acordo digno" para encerrar a guerra, de acordo com a agência Tasnim. Porém, de acordo com o Spartan Capital, "a troca de farpas" em torno de um possível acordo continua a adiar as perspectivas de uma resolução iminente da guerra.

Em meio ao cenário, os preços do petróleo voltaram a subir, após recuarem fortemente na segunda-feira. Segundo o TD Securities, a "situação permanece frágil e persistente", em meio a continuidade das preocupações inflacionárias, apesar da esperança de um acordo entre os EUA e o Irã ter oferecido "algum suporte". O ambiente mantém as expectativas por uma alta nos juros dos Estados Unidos ainda em dezembro de 2026, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group.

* Com informações de Dow Jones Newswires