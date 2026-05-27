As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 26, devolvendo parte dos ganhos obtidos na segunda-feira, 26. Ataques norte-americanos contra o Irã ampliaram dúvidas sobre o avanço nas negociações de paz. Destoando dos pares, a Bolsa de Londres subiu ao retomar as negociações após feriado.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,24%, a 10.491,39 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,72%, a 25.205,92 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 1,03%, a 8173,11 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,64%, a 49.899,22 pontos. Em Madri, o Ibex 35 perdeu 0,47%, a 18.300,36 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 encerrou em baixa de 0,31%, a 9.195,51 pontos. As cotações são preliminares.

O entusiasmo visto na segunda-feira com o aparente arrefecimento das tensões no Oriente Médio agora deu lugar à cautela pelos investidores. O Comando Central dos EUA (Centcom, em inglês) informou ter realizado ataques de "autodefesa" no sul do Irã, enquanto o Ministério das Relações Exteriores do país persa acusou Washington de violar o cessar-fogo em vigor ao promover "ações ilegais e provocativas" contra embarcações iranianas no Golfo Pérsico.

O mercado parece estar se estabelecendo em um cenário de "impasse confuso", onde o cessar-fogo é amplamente mantido, mas ataques esporádicos, incidentes militares e retrocessos diplomáticos continuam a perturbar a confiança e os fluxos de energia, afirma Daniela Hathorn, da Capital.com.

Entre os destaques do pregão, a BP caiu 4,55% com o anúncio de mudança na presidência do conselho, após preocupações de conduta. Os setores de mineração e industrial, entretanto, mantiveram a Bolsa de Londres no positivo.

A Ferrari amargou perdas de cerca de 8% em Milão depois do lançamento do primeiro carro totalmente elétrico da montadora de luxo não ser bem recebido pelo mercado. Ainda no setor automotivo, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a Stellantis (+0,90%) investirá mais de 1 bilhão de euros para produzir uma nova geração de veículos elétricos no país a partir de 2029.

Na política monetária, o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, comentou que o BC não precisa corrigir especulações sobre alta de juros. Já a dirigente Isabel Schnabel frisou que a instituição deve elevar as taxas em junho.