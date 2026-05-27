O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,40% na terceira quadrissemana de maio, acelerando marginalmente ante a alta de 0,39% na segunda quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 26.

Na terceira leitura de maio, três dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Habitação (de 0,20% na segunda quadrissemana para 0,38% na terceira), Alimentação (de 0,82% para 0,95%) e Vestuário (de 0,04% para 0,14%).

Por outro lado, houve desaceleração de um período para o outro em Transportes (de 0,18% para -0,27%), Despesas Pessoais (de 0,28% para 0,24%) e Saúde (de 0,43% para 0,25%).

O item Educação caiu 0,01% na terceira quadrissemana, repetindo a variação da leitura anterior.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de maio:

- Habitação: 0,38%

- Alimentação: 0,95%

- Transportes: -0,27%

- Despesas Pessoais: 0,24%

- Saúde: 0,25%

- Vestuário: 0,14%

- Educação: -0,01%

- Índice Geral: 0,40%