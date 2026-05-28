O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou alta de 2,63% em abril, informou nesta quinta-feira, 28, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de março foi revista de uma elevação de 2,37% para um avanço de 2,28%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma elevação de 5,12% no ano e aumento de 1,07% em 12 meses.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve avanço de 4,92% em abril, após alta de 16,43% em março. Já a indústria de transformação registrou uma alta de 2,51% em abril, ante uma elevação de 1,64% em março.