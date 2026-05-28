O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou o ritmo de alta a 0,84% em maio, após registrar elevação de 2,73% em abril, informou na manhã desta quinta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou próximo da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de 0,82%.

Com o resultado, o IGP-M acumula agora alta de 3,79% neste ano e de 1,95% nos últimos 12 meses.

Houve, nessa leitura, descompressão relevante do índice de Preços ao Produtor Amplo (3,49% para 0,91%). Já o Índice de Preços ao Consumidor desacelerou de 0,94% em abril, para 0,61% agora, de acordo com a FGV.