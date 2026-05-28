O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta quinta-feira (28) que, quanto maior for o "hype" sobre a produtividade prometida pelos avanços da inteligência artificial (IA), mais as taxas de juros "podem precisar subir para evitar o superaquecimento" da economia.

"Se as pessoas esperam um aumento na produtividade no futuro, isso pode mudar seu comportamento hoje, tornando o cenário das taxas mais complicado", disse o dirigente, durante conferência organizada pelo Banco do Japão (BoJ), em Tóquio. "Um aumento na renda futura esperada é como um aumento de riqueza hoje: pode levar a um aumento nos gastos e potencialmente sobreaquecer a economia antes que o boom de produtividade realmente chegue. Nesse caso, as taxas provavelmente precisariam subir."

Goolsbee afirmou que o fenômeno não está restrito aos Estados Unidos. "Isso também pode afetar outros países, à medida que os ganhos de produtividade ou ganhos esperados se espalham com as novas tecnologias através das fronteiras", disse.

Os principais pontos do discurso de Goolsbee no evento foram divulgados pelo Fed.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.