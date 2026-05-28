As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, 28, após uma nova troca de ataques entre Estados Unidos e Irã, o que evidenciou a fragilidade do cessar-fogo entre os dois países, mesmo com negociações de paz em andamento, e voltou a impulsionar os preços do petróleo.

O índice japonês Nikkei caiu 0,47% em Tóquio, a 64.693,12 pontos, pressionado por ações ligadas a chips e metais.

Em Seul, o Kospi recuou 0,53%, a 8.185,29 pontos, interrompendo quatro altas seguidas, depois que o banco central sul-coreano (BoK) manteve o juro básico em 2,5%, mas deixou aberta a possibilidade de elevação com a perspectiva de inflação mais forte por causa do petróleo.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng cedeu 1,27% em Hong Kong, a 25.006,16 pontos, e o Taiex caiu 1,40% em Taiwan, a 43.636,44 pontos.

Na China continental, por outro lado, o dia foi de ganhos leves a moderados: o Xangai Composto subiu 0,12%, a 4.098,64 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,88%, a 2.859,88 pontos.

Autoridades dos EUA informaram que forças do Comando Central derrubaram quatro drones iranianos de ataque unidirecional que representavam uma ameaça nas proximidades do Estreito de Ormuz. Os militares americanos também atacaram uma estação iraniana de controle em terra, em Bandar Abbas, que estaria prestes a lançar um quinto drone.

Em retaliação, o Irã atacou uma base americana no Kuwait. As ações ocorreram após outros ataques realizados no início da semana.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que o Irã está "negociando no limite" e reiterou que as eleições parlamentares de meio de mandato nos EUA, marcadas para novembro, não o farão apressar um acordo para encerrar o conflito.

A renovação das tensões entre EUA e Irã voltou a impulsionar o petróleo. No fim da madrugada, o Brent subia cerca de 2,5%, após ter caído mais de 4,5% na sessão de ontem.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o viés negativo da Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 1,43% em Sydney, a 8.592,90 pontos.