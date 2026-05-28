A Câmara aprovou nesta quarta-feira, 27, em primeiro turno, o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 e estabelece uma carga horária semanal máxima de 40 horas, sem redução de jornada. Foram 472 votos a favor e 22 contrários. O texto ainda será deve passar por segundo turno. Caso aprovado, ainda precisará da análise do Senado.

A PEC reduz a jornada máxima de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial e com dois dias de folga, não necessariamente consecutivos, além de uma transição gradual de 14 meses após a promulgação.

Apenas Novo e Missão recomendaram a rejeição. Maior bancada da oposição, o PL orientou voto a favor da redução, tal como partidos de centro e aliados ao governo.