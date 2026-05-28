Depois de anunciar investimentos ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Bahia, São Paulo e Amazonas, a Petrobras divulga na próxima sexta-feira, 29, recursos da ordem de R$ 72,5 bilhões em Sergipe, sendo R$ 60 bilhões para o desenvolvimento do projeto Sergipe Águas Profundas (Seap).

O evento será realizado na Fábrica de Fertilizantes de Sergipe (Fafens-SE) e contará com a presença da presidente da estatal, Magda Chambriard. Além do Seap, o descomissionamento de plataformas e a retomada da produção na Fafen-SE também farão parte dos anúncios.

Os investimentos já estavam previstos no Plano de Negócios 2026-2030 da companhia e fazem parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).