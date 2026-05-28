A Salesforce registrou lucro líquido de US$ 2,11 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2027, de acordo com o relatório divulgado nesta quarta-feira. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 3,88, uma alta de 50% na comparação com o mesmo período no ano anterior e bem acima do estimado por analistas da FactSet, de US$ 3,13.

Já a receita teve salto anual de 13%, a US$ 11,13 bilhões, também superando as expectativas da FactSet, de US$ 11,05 bilhões. Os resultados se referem ao período de três meses encerrado em 30 de abril de 2026.

A empresa de computação em nuvem elevou levemente a projeção de receita para o ano fiscal completo, passando para a faixa entre US$ 45,9 bilhões até US$ 46,2 bilhões. Para o segundo trimestre, a previsão é de vendas entre US$ 11,27 bilhões a US$ 11,35 bilhões. Ambas estão praticamente em linha com as expectativas do mercado, segundo a FactSet.

De acordo com o CEO da Salesforce, Marc Benioff, foram obtidos recordes em receita, acordos e fluxo de caixa em um trimestre de desempenho "impressionante". Benioff disse ainda ver uma oportunidade de crescimento no segmento de inteligência artificial (IA) agêntica.

Apesar disso, as métricas de pedidos - acompanhadas de perto por investidores - vieram abaixo do esperado. A performance remanescente de obrigações atuais (CRPO, em inglês) cresceu 14%, a US$ 33,6 bilhões, aquém dos US$ 33,7 bilhões previstos pela FactSet.

Os papéis da Salesforce tiveram alta modesta após o balanço, mas logo reverteram o movimento e tinham queda de 0,35%, por volta das 18h (de Brasília).

*Com informações de Dow Jones Newswires