A Marvell Technology registrou receita acima do esperado no primeiro trimestre fiscal, referente aos três meses encerrados em 2 de maio, citando o aumento da demanda pelos produtos e soluções da empresa.

A empresa de semicondutores e infraestrutura de dados anunciou nesta quarta-feira um lucro de US$ 34,5 milhões no período, ou US$ 0,80 ajustado por ação - em linha com o previsto por analistas consultados pela FactSet.

Já a receita foi de US$ 2,42 bilhões no primeiro trimestre fiscal, novo recorde, segundo a empresa, e levemente acima das estimativas de Wall Street, de US$ 2,41 bilhões.

A companhia informou que concluiu a aquisição da Celestial AI e da XConn Technologies Holdings em fevereiro e os resultados financeiros da Marvell incluem os balanços das duas empresas referentes ao período desde as datas de aquisição até o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027.

O CEO da empresa, Matt Murphy, afirma esperar que o crescimento da receita da Marvell continue acelerando a cada trimestre ao longo do ano fiscal de 2027, impulsionado pela força contínua do seu negócio de data centers. "Estamos vendo reservas excepcionais relacionadas à inteligência artificial (IA) e, como resultado, estamos elevando significativamente a projeção de receita da Marvell tanto para o ano fiscal de 2027 quanto para o de 2028", diz.

A Marvell não divulgou as projeções para o ano completo, mas prevê aumento na receita para cerca de US$ 2,7 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2027, acompanhada por lucro líquido de aproximadamente US$ 0,93 ajustado por ação.

Por volta das 17h50 (de Brasília), as ações da Marvell Technology subiam 7,68% no after hours em Nova York.