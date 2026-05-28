A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook pontuou nesta quarta-feira, 27, que, atualmente, acredita que o curso de ação correto é deixar as taxas de juros inalteradas, em meio aos riscos elevados para ambos os lados do mandato do banco central - que incluem maximizar o nível de emprego e manter a estabilidade de preços.

Cook disse que a inflação está "claramente indo na direção errada", ponderando que a alta dos preços tem sido impulsionada por choques que, em teoria, devem ser temporários, ao participar de fórum do Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR, em inglês).

"As tarifas devem resultar apenas em um aumento pontual no nível de preços e os seus efeitos sobre a inflação devem começar a diminuir em breve", mas "a evolução dos preços da energia está ligada ao conflito em curso, cujo desfecho é altamente incerto", afirmou.

Ela comentou estar particularmente atenta ao risco de que a inflação elevada se incorpore no comportamento de definição de preços e salários, após cinco anos acima da meta.

Em contraste, a diretora acredita que o emprego parece estar amplamente estável, porém não descarta um enfraquecimento no mercado de trabalho.

Na previsão básica de Cook, a desinflação deve ganhar ímpeto nos próximos meses sem a necessidade de aumentar as taxas. Por outro lado, a dirigente está preparada para apertar a política monetária se isso não se concretizar de maneira oportuna. "Da mesma forma, espero que o mercado de trabalho permaneça estável sem a necessidade de reduzir as taxas", acrescentou.

A dirigente ainda se mostrou otimista sobre crescimento dos EUA e do uso de inteligência artificial (IA) para aumentar a produtividade.