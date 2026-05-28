Repercussão

Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a votação da matéria foi movida por interesses eleitorais, representando grave retrocesso ao anular décadas de acordos e convenções coletivas, além de afrontar a Constituição e ferir o princípio da segurança jurídica.

O Congresso autorizou o rompimento abrupto de contratos vigentes, afirma a entidade ao defender a liberdade de negociação entre patrões e empregados.

Outras centrais sindicais também se manifestaram favoravelmente ao fim da escala 6x1.

Em nota conjunta, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores (UGT) e a CUT classificaram a aprovação da proposta como uma vitória, fruto de negociação institucional e diálogo com o Congresso.

As entidades agradeceram o apoio do governo federal para a conquista histórica da classe trabalhadora.

Destacamos o amplo processo democrático de negociação institucional e diálogo social construído junto aos deputados e deputadas, bem como o compromisso público demonstrado pelo governo federal, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conferiu centralidade a esta pauta tão relevante para o povo brasileiro, destaca a nota.

Ainda segundo as entidades sindicais, a implementação da nova jornada oferecerá aos setores econômicos um horizonte claro de adaptação e transição, compatível com as transformações do mundo do trabalho e da organização produtiva contemporânea.

As entidades afirmam, ainda, que a medida deve melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, ao ampliar o tempo para família, saúde e lazer. E lembram que a nova jornada tem como base experiências já implementadas em outros países, tendo como resultados o aumento da produtividade e a geração de empregos.

As centrais reforçam a necessidade de manter a mobilização para garantir a aprovação no Senado, e que o aprendizado obtido a partir desse debate se converta em consciência na hora de eleger parlamentares, governadores, senadores e presidente da República.

Saiba mais sobre a repercussão do fim da escala 6x1 no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Agricultura familiar

A presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), Vania Marques, disse que a aprovação da PEC é o reconhecimento de que ninguém deve viver apenas para trabalhar.

O povo precisa de salário digno, descanso, convivência familiar, saúde e tempo para participar da vida comunitária, defendeu.

A dirigente afirma que ao reduzir a jornada sem que haja perdas salariais é afirmar que desenvolvimento não pode ser medido pela exaustão dos trabalhadores e trabalhadoras.

A entidade enfatiza que a redução da jornada sem corte salarial representa respeito a quem produz e sustenta o país e atribui o avanço à mobilização popular e à pressão sindical.

Vale lembrar que essa conquista só chegou até aqui porque houve mobilização popular, pressão dos sindicatos, das centrais, dos movimentos sociais e de milhões de trabalhadores e trabalhadoras que disseram basta à jornada extenuante. Agora, o Senado precisa confirmar esse avanço, acrescentou.